Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области

Полиция поймала депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, в регионе охота запрещена. Об этом сообщает Sarnovosti.ru.

Отмечается, что правоохранитель и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль политика 26 октября. В машине был еще один мужчина. Автомобиль, за рулем которого был сам Рашкин, оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

При осмотре багажника авто полицейский обнаружил убитого лося. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что понимал незаконность своих действий.

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. руб. для самки.

Полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, депутат отказался. Тогда в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ранее сообщалось, что руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.