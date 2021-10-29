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Врач Тяжельников предупредил об вредности пассивного отдыха в нерабочую неделю

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20th Century Fox/Gracie Films

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников предупредил об вредности пассивного отдыха в нерабочую неделю, сообщает РИА «Новости».

«Если вы проспите или пролежите все каникулы на диване, позволив себе лениться, ваш организм не скажет вам спасибо. Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость», — пояснил Тяжельников.

Врач считает, что ограничения были введены вовремя, к тому же они не запрещают заниматься спортом и совершать поездки за город.

«Важно одеваться с учетом погоды, стараться не выходить вспотевшими на холод. По рекомендации врача принимайте препараты для повышения иммунитета. Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса. Если вы еще не сделали прививку, то обязательно нужно сделать. Прививка значительно снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания», — уточнил Тяжельников.

Ранее власти Москвы выразили надежду на снижение темпов заболеваемости COVID-19 в нерабочие дни

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