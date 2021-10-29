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Пассажиров авиарейса Москва-Сочи час не выпускали из самолета из-за украденного пледа

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Пассажиров удерживали в салоне самолета и обыскивали из-за пропажи пледа в бизнес-классе, сообщил Telegram-канал Baza.

Обыски пассажиров с детьми, выстроившихся в очередь к выходу, длились около часа. Сотрудники правоохранительных органов проверили ручную кладь туристов. Пассажиры, в свою очередь, рассказывали, что обыск проводился без протоколов и понятых.

Авиакомпания NordStar отправила одному из летевших рейсом Y7-1031 письмо с извинениями и объяснением, что плед нашелся в экономклассе, когда на борту оставались 10-15 человек.

«Плед, из-за которого обыскали всех пассажиров рейса авиакомпании Nordstar из Москвы в Сочи, нашли. По словам представителей, о пропаже стало известно во время полета. После этого было сделано объявление по громкой связи, а затем бортпроводники доложили об инциденте капитану воздушного судна. Тот в свою очередь обратился к полицейским», — уточнили позднее в мессенджере канала Baza.

Инцидент случился на рейсе из Москвы в Сочи 23 октября.

Ранее сообщалось, что самолет вылетевший из Египта в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения с угрозами.

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