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Устроившую смертельное ДТП женщину нашли через пять месяцев

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Жительницу Подмосковья, устроившую в Саратовской области аварию, в которой погибла семья из четырех человек, и сбежавшую с места преступления, задержали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областную прокуратуру.

«Жительница Московской области 1991 года рождения, совершившая ДТП, была задержана 22 октября 2021 года, ей предъявлено обвинение… (по) пункту «б» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». С учетом позиции прокурора обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла 16 мая на трассе Нижний Новгород — Саратов рядом с селом Седовка Петровского района. По версии следствия, автомобилистка задела ВАЗ-2114, после чего он отлетел в сторону и врезался в грузовик. В результате пассажиры легкового автомобиля скончались, в том числе двое детей возрастом 7 и 10 лет.

Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Зубцовском районе Тверской области водитель автомобиля Lada Granta выехалhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/28/n_16766497.shtml на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, погибли трое человек.

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