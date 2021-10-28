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В Москве на коляску с младенцем упали строительные ограждения

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@moscowproc/Telegram

На северо-востоке Москвы строительные ограждения упали на коляску, в которой находился одиннадцатимесячный ребенок, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Проводится прокурорская проверка», — говорится в сообщении.

В результате происшествия мальчик был госпитализирован.

Ранее на юге Казахстана мужчина напал на маленького мальчика, катавшегося на самокате на улице, и ударил его ногой. Когда злоумышленник захотел пнуть уже лежавшего, он оступился и упал. После случившегося к избитому мальчику подбежала его мать. По неподтвержденным данным, мужчина в ходе избиения якобы прокричал «Русские раздражают!». Об этом сообщал телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

До этого в Стерлитамаке ребенок-инвалид выпал из окна школы и сломал позвоночник. Учитель обвинила с случившемся маму мальчика — «нужно было принести справку, что за ним нужно следить».

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