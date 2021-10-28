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В Москве полицейский два года врал про болезни, чтобы не ходить на работу

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Старший сержант Отдела МВД России по району Некрасовка города Москвы на протяжении двух лет не появлялся на работе, объясняя свое отсутствие различными болезнями, операциями и прохождением реабилитации. При этом он получал зарплату, сообщает kp.ru.

Мужчина работал в охране объектов органов внутренних дел более семи лет. Документы о болезнях он обещал предоставить, когда сможет лично прибыть в отдел кадров, однако его визит на работу постоянно откладывался. Обман вскрылся, когда через два года руководство решило направить запросы в медицинские учреждения, где по словам полицейского, он проходил лечение. В клиниках информацию не подтвердили.

Старшего сержанта сразу же уволили, а информацию о его поступке передали в следственный комитет. Мужчина отсутствовал на работе в период с октября 2019 года по июнь 2021 года.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. За 23 месяца, которые он не появлялся на работе, было перечислено более 1,2 млн руб. в качестве зарплаты, что является особо крупным размером. В настоящее время в отношении сотрудника полиции избирается мера пресечения.

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