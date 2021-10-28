В Москве полицейский два года врал про болезни, чтобы не ходить на работу

Старший сержант Отдела МВД России по району Некрасовка города Москвы на протяжении двух лет не появлялся на работе, объясняя свое отсутствие различными болезнями, операциями и прохождением реабилитации. При этом он получал зарплату, сообщает kp.ru.

Мужчина работал в охране объектов органов внутренних дел более семи лет. Документы о болезнях он обещал предоставить, когда сможет лично прибыть в отдел кадров, однако его визит на работу постоянно откладывался. Обман вскрылся, когда через два года руководство решило направить запросы в медицинские учреждения, где по словам полицейского, он проходил лечение. В клиниках информацию не подтвердили.

Старшего сержанта сразу же уволили, а информацию о его поступке передали в следственный комитет. Мужчина отсутствовал на работе в период с октября 2019 года по июнь 2021 года.

Против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. За 23 месяца, которые он не появлялся на работе, было перечислено более 1,2 млн руб. в качестве зарплаты, что является особо крупным размером. В настоящее время в отношении сотрудника полиции избирается мера пресечения.