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Студентка спасла жизнь родственникам, заметив почерневшее в доме серебро

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Lucy Toman/mirror.co.uk

Студентка из Англии спасла свою семью от химического отравления, заметив, что серебряные украшения в доме начали чернеть, пишет издание Mirror.

Джулия Томпсон, мама студентки Люси, рассказала, что несколько дней в их доме стоял неприятный запах. Женщина решила, что источником зловонья могут быть сточные воды и даже позвонила коммунальщикам, чтобы те устранили проблему.

Однако Люси, вернувшаяся домой из университета, обратила внимание, что серебряные изделия в доме начали чернеть. Вспомнив уроки химии, девушка догадалась: серебро окислилось в результате взаимодействия с сероводородом.

Сероводород опасен для человека: при высокой концентрации газа у людей может развиться паралич дыхания, цианоз и судороги, что в итоге заканчивается быстрой смертью.

«Когда мы поняли, что это запах сероводорода, мы вызвали спасателей. Они провели в доме около семи часов», — рассказала Джулия.

После того, как все следы высокотоксичного вещества были ликвидированы, семья в полном составе прошла медицинское обследование. Результаты анализов показали, что медицинская помощь не требуется.

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