Врач Фомин заявил, что россиян убивает «вторая пандемия»

Специалист-реабилитолог Александр Фомин считает, что половина смертей в России происходит не из-за коронавируса, а из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Слова врача привалит радио Sputnik.

«По моему мнению, у нас 50% смертности — из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Это вторая пандемия, о которой мало кто кричит. В некоторых странах этот показатель значительно ниже», — заявил Фомин, призвав изменить текущую ситуацию.

Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний — прежде всего, ишемической болезни и гипертонии — врач посоветовал больше двигаться, особенно тем, у кого сидячая работа. Фомин напомнил, что активной ходьбе нужно уделять не менее 40 и до 90 минут ежедневно, при этом бегать совсем не обязательно.

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