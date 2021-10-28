Ученые узнали, в какой стране чаще всего умирают, делая селфи

Исследование, проведенное в Испании, показало, что с 2008 года во всем мире во время попытки сделать селфи умерло как минимум 379 человек. Об этом пишет Le Figaro.

Исследователи собрали все события, опубликованные в прессе или в пресс-релизах с 2008 года по июнь 2021 года, что фактически исключило случаи смерти, о которых СМИ не сообщали.

Ученые отмечают, что большинство погибших были туристами. Риску несчастных случаев больше подвержены молодые люди, средний возраст пострадавших составляет 24,4 года. Из всех жертв 41% — молодые люди в возрасте до 19 лет.

На первом месте по числу смертей оказалась Индия (100 случаев с 2008 года), следом идут США (39) и Россия (33). По данным авторов работы, только с начала 2021 года во всем мире зафиксирован 31 случай «смертельных» селфи.

«Ученые.. демонстрируют, что большинство этих смертей происходит из-за падений (216 смертей из 379). Другие основные причины смерти: транспортные средства (автомобильная авария, железнодорожная катастрофа) и утопления. Затем идут более необычные, но не менее драматические происшествия, связанные с огнестрельным оружием (24) и поражениями электрическим током, а также инциденты, связанные с нападениями диких животных (17)», — говорится в статье.

Ранее мужчина решил сделать селфи со скатом, но пожалел об этом.