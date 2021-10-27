Министр туризма Израиля рассказал, когда страна примет привитых «Спутником V» россиян

Министр туризма Израиля Константин Развозов заявил, что с 15 ноября страна откроет границы для российских туристов, привитых «Спутником V». Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что кроме сертификата о прохождении вакцинации, туристам предстоит предъявить ПЦР и серологический тест. Но учитывая текущую неопределенную обстановку, ситуация остается неопределенной, так как Россия может войти в список стран с высоким уровнем заболеваемости, подчеркнул Развозов.

«Мы очень надеемся, что в скором времени эта ситуация пойдет на спад, и мы наконец сможем принять в Израиле и туристов из России», — заявил Развозов.

Ранее генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что на волне роста случаев COVID-19 в России отдельные государства могут ввести в 2021 году дополнительные ограничения для российских туристов.

Мурадян подчеркнул, что от таких мер могут воздержаться страны, в которых россияне являются основной частью туристического потока. В пример он привел Турцию, которая уже заявила, что не планирует ужесточать политику в отношении туристов из России.