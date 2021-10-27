В Казахстане мужчину, избившего маленького ребенка, сняли на видео

На юге Казахстана мужчина напал на маленького мальчика, катавшегося на самокате на улице. Об этом сообщает телеканал «Татарстан — Новый Век».

Момент нападения на ребенка был снят на видео. В ролике можно увидеть, как агрессивный мужчина ударил мальчика ногой. Инцидент произошел в Таразе.

На видеозаписи мальчик падает на землю от сильного удара, потом нападавший пытался еще раз ударить его ногой.

Когда злоумышленник захотел пнуть уже лежавшего, он оступился и упал. После случившегося к избитому мальчику подбежала его мать.

Сам нападавший скрылся, начато расследование.

По неподтвержденным данным, мужчина в ходе избиения якобы прокричал «Русские раздражают!». Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Ранее в Ташкенте избили восьмилетнего русского мальчика.