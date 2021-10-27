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Иммунолог Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок россиян в Египет

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил о росте заболеваемости из-за поездок российских туристов на зарубежные курорты, в том числе Египет, сообщает телеканал «Москва 24».

«У коронавируса медианный инкубационный период до появления симптомов – 6 дней. У половины людей симптомы заражения проявятся на 6-й день. Поэтому если заболевшие россияне полетят в Египет на неделю, то симптомы у них проявятся на отдыхе. Если они заболеют на отдыхе, то почувствуют симптомы уже по возвращении», — сказал медик.

По его словам, это негативно отразиться на уровне заболеваемости как в России, так и в Египте.

По возвращении в Россию Крючков порекомендовал сдать в аэропорту и антигенный тест, и ПЦР-тест. До дома вернувшимся туристам лучше добираться не на общественном транспорте, а на такси, уточнил Крючков. Кроме того, первые 6-10 дней после приезда желательно избегать скоплений людей, резюмировал врач.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шарм-эль-Шейха образовались большие очереди из российских туристов, покидающих Египет после отдыха в этой стране. Как отмечают пользователи соцсетей, многие наши соотечественники в результате неразберихи опаздывают на обратные рейсы. При этом на предстоящие нерабочие дни россияне массово раскупают путевки именно на египетские курорты. Свободных мест в отелях практически не осталось, популярные гостиницы Хургады уже поставили «стоп» на бронирование в начале ноября.

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