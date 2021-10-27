Украинец возмутился открытием памятника Гагарину в Португалии

Председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха выступил против открытия памятника Юрию Гагарину в городе Оэйраш. Об этом он написал в своей статье в Observador.

Памятник Юрию Гагарину открыли в городе Оэйраш к 60-летию первого в истории полета человека в космос на церемонии в местном технопарке Taguspark.

По его словам, в центре памятника находится символ СССР, один из самых суровых диктаторских режимов, в котором были убиты и брошены в тюрьмы тысячи людей, в основном представителей культурной и научной элиты. Генеральный директор технопарка Taguspark при открытии памятника заявил, что «историю нужно уважать».

«В конце концов, «уважение к истории» в Португалии зависит от чего? Количество газа и нефти и нынешняя военная мощь России? Или о старых «коммунах» России, которые грабят свой народ и на эти деньги покупают недвижимость в районе Оэйраш», — вопрошает Садоха.

Он добавил, что Гагарин был храбрым человеком, но для его подвига 15 республик СССР превратились в огромный концентрационный лагерь, без уважения к человеческой жизни и полной нищеты.

Ранее сообщалось, что из-за сноса памятника Гагарину на Сахалине возбудили уголовное дело. Памятник был снесен по указанию вице-мэра Невельского городского округа.