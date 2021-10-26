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Еще один фигурант дела о массовом отравлении людей метанолом арестован в Екатеринбурге

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Depositphotos

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал еще одного обвиняемого по делу о гибели 30 человек в результате отравления поддельным алкоголем в Свердловской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что фигурант арестован на два месяца, до 19 декабря. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Мужчина обвиняется по ч.3. ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Информация о гибели жителей Свердловской области от отравления метиловым спиртом появилась 16 октября.

Ранее стало известно, что число умерших от отравления суррогатным алкоголем под Свердловском выросло до 30 человек.

26 октября один из подозреваемых по данному делу Агамир Алиев был освобожден после задержания под обязательство о явке.

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