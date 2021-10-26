Число умерших от отравления суррогатным алкоголем под Свердловском выросло до 30 человек

Число умерших от отравления метанолом в Свердловской области выросло до 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Уточняется, что это предварительные данные.

По словам другого источника в экстренных службах Свердловской области, все силы главного управления Министерства внутренних дел, регионального управления Следственного комитета и других специальных служб направлены на выявление новых каналов сбыта суррогатного алкоголя на территории Урала.

Ранее стало известно, что Подозреваемый по делу об отравлении граждан поддельным алкоголем в Свердловской области Агамир Алиев освобожден после задержания под обязательство о явке. Как сообщил адвокат фигуранта, против его подзащитного не нашлось достаточного количества доказательств.

Информация о гибели жителей Свердловской области от отравления метиловым спиртом появилась 16 октября. Ранее сообщалось о гибели 24 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).