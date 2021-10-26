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Освобожден один из фигурантов дела об отравлении метанолом в Свердловской области

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Подозреваемый по делу о гибели 24 человек в результате отравления поддельным алкоголем в Свердловской области Агамир Алиев освобожден после задержания под обязательство о явке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Дмитрия Ушакова.

«Он освобожден. Мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Было много следственных действий [за прошедшие 72 часа], но [доказательств] не хватило. Я бы даже сказал, не подтвердилось», — сказал правозащитник.

Информация о гибели жителей Свердловской области от отравления метиловым спиртом появилась 16 октября. По последним данным, погибли 24 человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее сообщалось, что в Свердловской области выросло число погибших от отравления метанолом.

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