Попавший в аварию автобус в Калмыкии не отвечал требованиям безопасности

Пассажирский автобус, который попал в ДТП с «КамАЗ» в Калмыкии, не был оборудован ремнями, соответствующим требованиям безопасности. Об этом сообщает СК России на официальном сайте.

«Автобус «Неоплан 116» был выпущен в рейс по маршруту Махачкала — Санкт-Петербург с ремнями безопасности, неприспособленными для их использования. Это привело к тому, что водитель допустил выезд автобуса на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем грузовиком...», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следователей, шесть пассажиров автобуса, которые не были пристегнутыми в момент аварии, получили травмы, ставшие причиной смерти шести человек.

В Следственном комитете добавили, что 24 октября в районе 264-го километра магистрали Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь была авария. Всего погибли шесть человек, восемь были ранены. Всего в автобусе находились 28 пассажиров.

Ранее в Минздраве уточнили состояние пострадавших в аварии в Калмыкии.

Также новое уголовное дело завели после аварии с автобусом и «КамАЗом» в Калмыкии.