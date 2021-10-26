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Иммунолог Болибок рассказал, за сколько вдохов можно заразиться коронавирусом

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Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал радио Sputnik, за сколько вдохов человек может заразиться коронавирусом, если находится в контакте с больным человеком

Эксперт говорит, штамму «дельта» нужно практически в четыре раза меньше «вирусной нагрузки», чем уханьскому «прародителю».

Иммунолог отметил, что уханьским штаммом можно было заболеть, пройдя мимо кашляющего человека, сделав несколько вдохов.

Штаммом «дельтой» возможно заразиться, пока идешь мимо мимо его носителя без маски.

Ранее сравнили точность экспресс-тестов на коронавирус и ПЦР-исследований. Экспресс-тесты на коронавирус могут давать ложноотрицательный результат и поэтому не являются полноценной альтернативой ПЦР-исследованиям. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

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