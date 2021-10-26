Читатели сайта Breitbart поддержали Путина после слов о смене пола у детей

Читатели американского сайта Breitbart в Twitter поддержали слова российского президента Владимира Путина, который назвал смену пола у детей чудовищным.

По их мнению, Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются самыми здравомыслящими политиками в мире, а Россия «вернулась к Богу» после коммунистической эпохи.

«Боже, вот бы у нас в Британии у руля тоже был настоящий мужик», — написал один из комментаторов.

«Вот почему Запад ненавидит Россию и Китай — они не принимают извращенцев», — поделился своим мнением другой читатель.

«Есть ли шанс получить убежище?» — поинтересовался еще один пользователь сайта.

Breitbart News — американский ультраправый веб-сайт, известный своими консервативными взглядами. Портал опубликовал статью, в которой поддержал позицию Владимира Путина о «трансгендерной идеологии».

Ранее Путин во время Валдайского форума в Сочи назвал чудовищным то, что на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой и наоборот. Глава государства выразил удивление тому, что уход от таких понятий, как «мама» и «папа» разных полов, воспринимается на Западе как прогресс.