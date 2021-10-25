Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Бельгии оценили влияние Путина на ценообразование в ЕС 21:58
Вирусолог назвал категорию людей, которые могут бессимптомно заразиться «дельта»-штаммом 21:52
«Спартак» сделал заявление по поводу задержания болельщиков после матча... 21:49
FT: ученые связали вакцины Pfizer и AstraZeneca с редкими неврологическими... 21:47
Американский писатель отправился в магазин и «попал в СССР» 21:46
Комментатор Орлов: жаль, что «Зенит» не забил «Спартаку» восьмой... 21:41
Зрительница лишила велогонщика первого места, выйдя на трассу на финише 21:35
Кавазашвили: с какой стати Карпин должен прогибаться перед недалеким умом... 21:32
Климкин назвал способ «остановить Россию» с помощью США 21:25
Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19 21:18

Кинологи не обнаружили других пострадавших в зоне ЧС в Набережных Челнах

close
100%
Мария Иванова/РИА «Новости»

Кинологи обследовали зону ЧС в Набережных Челнах, где в жилом доме взорвался газ, и не нашли других пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

«Кинологические расчеты Набережночелнинского поисково-спасательного отряда завершили обследование зоны ЧС. Никого не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее троих человек, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставили в реанимацию. В ведомстве отметили, что медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации их состояния.

В Минздраве сообщили, что из-под завалов достали четверых человек, в том числе двоих детей. Трое из них были госпитализированы.

В понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях