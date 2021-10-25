Кинологи не обнаружили других пострадавших в зоне ЧС в Набережных Челнах

Кинологи обследовали зону ЧС в Набережных Челнах, где в жилом доме взорвался газ, и не нашли других пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану.

«Кинологические расчеты Набережночелнинского поисково-спасательного отряда завершили обследование зоны ЧС. Никого не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее троих человек, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах, доставили в реанимацию. В ведомстве отметили, что медики больницы скорой помощи проводят все необходимые экстренные мероприятия по стабилизации их состояния.

В Минздраве сообщили, что из-под завалов достали четверых человек, в том числе двоих детей. Трое из них были госпитализированы.

В понедельник в Набережных Челнах произошел взрыв в жилом доме, который разрушил несколько квартир на двух этажах. Сообщалось, что ЧП произошло на четвертом этаже панельной пятиэтажки, повреждены кровля дома и не менее четырех квартир.

Согласно данным МЧС, на месте работают 90 спасателей и 35 единиц техники.