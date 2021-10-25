Вирусолог оценил готовность российской медицины к штамму AY.4.2

Доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что отечественная медицина готова к встрече с новой разновидностью COVID-19 – штамму AY.4.2. Об этом сообщает «Лентра.ру».

По словам вирусолога, в данный момент нет информации о том, насколько эффективны российские вакцины против новой мутации коронавируса. При этом, нет поводов для сомнения в том, что прививки как минимум могут быть так же эффективны, как и против штамма «дельта».

«<…> По большей части, когда новые мутации обнаруживаются, они оказываются недостаточно активными и важными. Поэтому особой паники по поводу этой разновидности разводить не стоит», — утверждает Альштейн.

Он подчеркнул, что, если в будущем AY.4.2 и вытеснит «дельту» в России и по всему миру, то тогда им и будут заниматься.

По мнению Альштейна российская медицина и вирусология полноценно готова к появлению новых штаммов COVID-19. Он отметил, что врачи будут лечить коронавирус «по тем схемам, которые у них есть».

Ранее Роспотребнадзор официально подтвердил, что «единичные случаи» нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружены среди образцов из Московского региона.