Попова разъяснила смысл нерабочих дней в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что будущие нерабочие дни в стране являются не локдауном. Об этом глава ведомства рассказала в эфире Первого канала.

По ее словам, соотечественников принуждают уделять больше времени членам своей семьи и отдыхать на свежем воздухе.

«Эти грядущие девять дней, я не готова согласиться с тем, что это локдаун. Это не локдаун», — уточнила Попова.

Как отметила руководитель Роспотребнадзора, соблюдая все меры предосторожности, россияне смогут разорвать цепочки передачи COVID-19.

25 стало известно, что в России зафиксировано максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Нерабочие дни введены с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом в регионах можно корректировать их дату. Москва ввела период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.