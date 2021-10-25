В ВОЗ рекомендовали как можно раньше вводить ограничения из-за COVID-19

В странах необходимо в ускоренном режиме вводить дополнительные меры по борьбе с коронавируса, рассказал ТАСС представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

По словам представителя ВОЗ, отдельные страны должны самостоятельно принимать необходимые меры для «предотвращения передачи вируса», причем эти меры должны регулироваться в зависимости от ситуации. Однако данные шаги нужно планировать таким образом, чтобы «оказывать устойчивое влияние на траекторию пандемии».

«ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры как можно раньше, когда число случаев заболевания начнет расти, и поддерживать их до тех пор, пока уровень передачи не снизится», — отметил представитель Европейского регионального бюро ВОЗ, комментируя новые меры российских властей по борьбе с пандемией.

В России из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Российский лидер разрешил главам регионов сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.