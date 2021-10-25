Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В РПЦ рассказали, как относятся к обязательной вакцинации священников 15:46
Военные уничтожили условного противника ракетами комплексов «Бал»... 15:45
«Еще бы похоронили»: Зайцев посмеялся над слухами о своей... 15:44
Боня рассказала об обидном детском прозвище 15:43
Косторная, Валиева и Туктамышева получили визы для участия на этапе Гран-при... 15:42
Цена нефти марки WTI поднялась выше $85 впервые за семь лет 15:40
Украинские первоклассники присоединились к флешмобу с песней про Бандеру 15:39
Помощник Зайцева назвал «полной чушью» сообщение о принудительной госпитализации... 15:32
NYT: Россия проводит новые хакерские атаки против компаний США 15:27
Стало известно, какие клубы КХЛ больше всех тратят на зарплаты хоккеистов 15:27

В ВОЗ рекомендовали как можно раньше вводить ограничения из-за COVID-19

close
100%
Global Look Press

В странах необходимо в ускоренном режиме вводить дополнительные меры по борьбе с коронавируса, рассказал ТАСС представитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

По словам представителя ВОЗ, отдельные страны должны самостоятельно принимать необходимые меры для «предотвращения передачи вируса», причем эти меры должны регулироваться в зависимости от ситуации. Однако данные шаги нужно планировать таким образом, чтобы «оказывать устойчивое влияние на траекторию пандемии».

«ВОЗ рекомендует принять дополнительные меры как можно раньше, когда число случаев заболевания начнет расти, и поддерживать их до тех пор, пока уровень передачи не снизится», — отметил представитель Европейского регионального бюро ВОЗ, комментируя новые меры российских властей по борьбе с пандемией.

В России из-за сложной ситуации с распространением COVID-19 с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Российский лидер разрешил главам регионов сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях