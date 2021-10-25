Названы симптомы проблем с щитовидной железой

Щитовидная железа человека задействована в работе с обменом веществ, с нервной системой, участвует в поддержке температуру тела. Проблемы с этим органом могут привести к непоправимым последствиям. О симптомах нездоровой щитовидной железы рассказал «Известиям» рассказал руководитель телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач-терапевт, кардиолог Сергей Панов.

Первым симптомом является постоянная эмоциональная подавленность. Это состояние возникает из-за недостатка серотонина, называемого обывателями «гормоном счастья».

Другим признаком является повышенная тревожность. При избыточной секреции гормонов щитовидной железой происходит «взрыв» возбудимости, а мозг воспринимает это как сильные сигналы тревоги.

Третьим признаком является очень быстрый набор веса или наоборот его потеря.

Помимо этого недостаток тироксина приводит к болям в мышцах и суставах — из-за разрушения нервных клеток, которые и посылают сигналы мозгу, добавил Панов.

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