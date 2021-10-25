Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Капитан «Спартака» обратился к болельщикам после разгромного поражения от... 08:05
В Киеве заявили, что могут направить ракеты на Москву, 08:03
Ловрен: удивительно дважды сыграть в матче, где твой клуб забивает «Спартаку» семь... 08:01
«Спартак» опубликовал сцену из «Тома и Джерри» после разгрома... 07:56
Россиянин впервые выиграл дело о моральном вреде из-за публикации Stories... 07:56
В Бурятии школу эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва 07:49
Шатаут Сорокина принес «Айлендерс» победу над «Вегасом»... 07:41
Япония обсудила с США совместный проход военных кораблей России и Китая 07:36
Названы симптомы проблем с щитовидной железой 07:33
Арабские СМИ сообщили о попытке госпереворота в Судане 07:29

Гинцбург заявил, что у вакцины от Covid-19 для детей незначительные побочные эффекты

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах при вакцинации подростков от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.

15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях