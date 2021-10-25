Гинцбург заявил, что у вакцины от Covid-19 для детей незначительные побочные эффекты

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о побочных эффектах при вакцинации подростков от коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градусов.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса для детей, разработанная центром имени Гамалеи, может получить название «Спутник М». Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже направил в Минздрав России пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 среди подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». Прививать эту часть населения будут добровольно, при согласии родителей или законных представителей.

15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами по большей части переносят болезнь легко.