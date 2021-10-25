Вильфанд рассказал, какой день станет самым холодным в октябре в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что самая низкая температура для текущего месяца в Центральной России будет зафиксирована в понедельник, 25 октября. Слова синоптика приводит РИА «Новости».

«Понедельник будет самым холодным днем октября для центра Европейской России, так как в дальнейшем идет повышение температуры», — заявил специалист. уточнив, что температура будет ниже климатической нормы всего на один градус.

Он не уточнил температурные показатели и не назвал время суток, когда температура будет самой низкой.

При этом Вильфанд отметил, что в среднем в октябре температура будет выше нормы.

Ранее россиянам пообещали аномально снежную и холодную зиму — в Москве например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%. Это связано с тем, что полярные шапки в этом году приостановили таяние — об отмене глобального потепления говорить пока рано, однако сохранение значительного объема льда отразится на погоде на всем северном полушарии.