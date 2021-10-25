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В шести российских регионах начались нерабочие дни из-за Covid-19

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Александр Вильф/РИА «Новости»

В Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях с 25 октября начнутся нерабочие дни для улучшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

В России с 30 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни. В эти дни приостанавливается работа организаций сферы торговли, услуг, общественного питания и других. Президент России Владимир Путин разрешил главам регионов президент разрешил сдвинуть эти сроки, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.

Власти шести регионов воспользовались правом ввести ограничения раньше срока. В этих субъектах режим нерабочих дней продлится с 25 октября до 7 ноября. В этот период будут работать медицинские и аптечные организации, предприятия в сфере ЖКХ, энергетики и оборонной промышленности. Также будет доступен общественный транспорт, в том числе такси, а кафе и рестораны смогут работать навынос.

По мнению властей, новые ограничения должны остановить рост числа заражений, а также стимулировать людей пройти вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 октября вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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