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Российские туристы заявили, что их задержали за поджог леса в Турции

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Kaan Soyturk/Reuters

Группа туристов из России пожаловалась на действия правоохранителей в Турции. О ситуации написал пользователь Дмитрий Коршунов на своей странице в Instagram.

По словам россиян, во время совершения перехода по знаменитой Ликийской тропе в Анталье, они увидели пожар. Туристы пытались бороться с огнем своими силами и дозвониться в экстренные службы. Но дороге россияне были задержаны местными жителями, они вызвали жандармов.

«В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму», - сказано в сообщении Коршунова. Мужчина добавил, что группа состояла из семи человек.

Коршунов также пожаловался, что «бесплатные адвокаты не говорят на английском».

Ранее сообщалось, что в Турции четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.

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