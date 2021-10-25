Российские туристы заявили, что их задержали за поджог леса в Турции

Группа туристов из России пожаловалась на действия правоохранителей в Турции. О ситуации написал пользователь Дмитрий Коршунов на своей странице в Instagram.

По словам россиян, во время совершения перехода по знаменитой Ликийской тропе в Анталье, они увидели пожар. Туристы пытались бороться с огнем своими силами и дозвониться в экстренные службы. Но дороге россияне были задержаны местными жителями, они вызвали жандармов.

«В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму», - сказано в сообщении Коршунова. Мужчина добавил, что группа состояла из семи человек.

Коршунов также пожаловался, что «бесплатные адвокаты не говорят на английском».

Ранее сообщалось, что в Турции четверо граждан РФ, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке нападений на чеченских оппозиционеров.