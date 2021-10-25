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Таксисты во Владивостоке избили богатого пассажира и обокрали его на 14 зарплат

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Depositphotos

Сотрудники уголовного розыска во Владивостоке задержали троих таксистов, подозреваемых в грабеже, сообщили в городском УМВД.

Сообщается, что накануне в полицию обратился 39-летний местный житель — он рассказал, что поехал в ночной клуб на такси, а когда возвращался домой, группа таксистов, предложив подвезти его, избила и ограбила мужчину. По данным полиции, причина нападения — внешний вид пассажира. Он был одет в брендовую одежду и имел при себе дорогой телефон.

«По плану [злоумышленников] клиент должен был уснуть в машине, но этого не происходило, поэтому злоумышленники выволокли пассажира на улицу и избили. Пока мужчина находился без сознания, у него похитили дорогостоящий смартфон, перстень с бриллиантами и другие украшения, а также крупную сумму денег. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 800 тысяч рублей», — заявили в МВД.

По данным Росстата, средняя зарплата во Владивостоке за 2021 год — около 56 тыс. рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и определили маршрут движения грабителей. Через некоторое время часть похищенного имущества нашли в одном из ломбардов города.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г», «д», части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, в крупном размере). Максимальная санкция по данной статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнюю жительницу Ленинградской области в Ростове и требуют выкуп 200 тыс. рублей.

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