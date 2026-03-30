В Тегеране подвергся ударам международный аэропорт

США и Израиль атаковали в Тегеране аэропорт Мехрабад и отделение Нацбанка

В столице Ирана атаке подверглись международный аэропорт Мехрабад и одно из отделений Национального банка. Об этом сообщает иранское государственное телевидение.

Кроме них, были нанесены удары по картонной фабрике на юге Тегерана и жилому комплексу Каср-Фирузе. В результате атаки на жилой комплекс имеются пострадавшие.

29 марта стало известно, что Тегеран и ряд соседних областей на севере Ирана остались без электричества после атаки США и Израиля.

В этот же день сообщалось, что здания Исфаханского технологического университета дважды подверглись атакам.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее США нанесли удар по резервуару с питьевой водой в Иране.