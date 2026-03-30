Посольство США предупредило об угрозе ударов по американским вузам на Ближнем Востоке

Посольство США в Багдаде заявило о возможных ударах по американским университетам в Ираке. Соответствующее предупреждение американской дипмиссии было опубликовано в социальной сети X.

«Иран и поддерживаемые им вооруженные группировки могут планировать атаки на американские университеты в Багдаде, Сулеймании и Дохуке, а также на другие учебные заведения, которые считаются связанными с США», — сказано в заявлении посольства.

В нем отмечается, что Тегеран выдвигал угрозы в адрес университетов Соединенных Штатов по всему Ближнему Востоку.

29 марта Корпус стражей исламской революции заявил, что Белый дом должен осудить удары по университетам Ирана, если не хочет, чтобы американские университеты на Ближнем Востоке подверглись атакам Исламской Республики. В заявлении уточняется, что два университета США на Ближнем Востоке будут разрушены вне зависимости от действий Вашингтона «в качестве мести за разбомбленные иранские вузы».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США и Израиль нанесли удары по университету в Иране.