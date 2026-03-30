Россиянин поймал гигантскую щуку у «Москвы-Сити»

Россиянин выловил девятикилограммовую щуку у «Москвы-Сити». Об этом пишет Telegram-канал Mash cо ссылкой на самого рыбака.

«Закинул спиннинг с «мандулой» — попал в трофей. Ловит с пяти лет, но такой улов — первый за 25 лет. Щуку тащили втроем, возились почти два часа», — сообщает Mash со ссылкой на слова россиянина.

Как отмечает канал, мужчина решил выпустить рыбу обратно в Москву-реку, где он ее и поймал. Он объяснил свое действие тем, что щука должна расти дальше.

В октябре 2025 года Telegram-канал Amur Mash сообщил, что российские рыбаки выловили возле Курильского острова Итуруп гигантского тунца весом в 284 кг. По данным журналистов, продать такую рыбу можно за сумму, превышающую $1 млн, а появилась у берегов России она из-за изменений климата.

До этого министерство экологии Сахалинской области сообщило, что рыбаки Сахалина стали чаще вылавливать экзотических рыб, включая рыбу-фугу. В ведомстве обратили внимание, что она опасна для людей из-за яда тетродотоксина, содержащегося в ее организме.

