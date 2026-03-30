Пассажир с молотком атаковал водителя автобуса в Петербурге

REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге мужчина с молотком напал на водителя автобуса, сообщает «Mash на Мойке».

По данным Telegram-канала, причиной агрессии стало то, что водитель якобы не дождался, когда другие пассажиры войдут в салон. Из-за этого мужчина достал из рюкзака молоток, начал рваться в кабину водителя, призывал его выйти и угрожал расправой. После того как транспортное средство остановилось, нападавший ушел, пнув дверь и ударив по окну. Его задержали в ближайшем торгово-развлекательном центре.

Телеканал 78.ru уточняет, что инцидент произошел в автобусе №300 около 22:00. Нападавший повредил зеркала и разбил стекло в кабине водителя, которому порезало осколками руку. Виновником оказался 40-летний нетрезвый мужчина. Его доставили в полицию и составили административный протокол.

В начале марта на испанском курорте Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль задержали таксиста, который, по версии полиции, напал на ирландского туриста. Правоохранители пришли к выводу, что 51-летний водитель приказал 65-летнему туристу выйти из такси после того, как тот отрыгнул в салоне. Когда мужчина и его друг покинули салон машины, между ними и водителем произошел конфликт. В ходе него таксист ударил туриста, из-за чего тот упал и ударился головой о бордюр. Пострадавший получил серьезные травмы головы и лица.

Ранее россиянка избила врача из-за отказа в приеме без очереди.

 
