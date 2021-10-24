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В Саратове мужчина запрыгнул на служебную машину и напал на полицейского

Следователи возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Саратова, который запрыгнул на служебный автомобиль и напал на полицейского. Об этом сообщается на сайте СК России по Саратовской области.

Отмечается, что в ночь на 24 октября полиция приехала к торговому комплексу на улице Чернышевского, где собралась большая толпа людей. Один них забрался на крышу служебной машины ДПС, после чего спрыгнул на одного из инспекторов. После этого он схватил полицейского за одежду и пытался ударить кулаком в лицо. Полиции удалось справиться с нарушителем.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее полицейский получил ножевое ранение, спасая подростка от падения из окна.

Представители органов опеки приехали к 13-летней девочке, чтобы доставить ее в интернат – несколько дней назад у подростка умерла мать. Когда полицейские вошли в квартиру, девочка забежала на кухню, открыла окно и попыталась выпрыгнуть с третьего этажа.

33-летний сотрудник полиции успел поймать ребенка за ноги, предотвратив ее падение. После этого девочка схватила кухонный нож и ударила им спасшего ее правоохранителя в шею. В МВД отмечают, что инцидент произошел случайно.

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