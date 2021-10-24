Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не поддастся давлению РПЦ после предоставления томоса об автокефалии церкви на Украине, заявив о неблагодарном поведении русских, которых греки «христианизировали и сделали цивилизованными», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью кипрской газете «Политис».

По его словам, резкая реакция Московского патриархата на автокефалию вызвана «геополитическими целями Москвы». Константинопольский патриарх добавил, что прежде, чем принять решение по украинскому церковному вопросу, в Фанаре «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции Московского патриархата». Варфоломей заверил, что принял решение исключительно «в духовных интересах народа Божьего».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Константинопольский патриархат, возглавляемый патриархом Варфоломеем, финансируется Соединенными Штатами.