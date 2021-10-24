Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Об Оззи Осборне и его супруге Шерон снимут фильм 00:17
Источники рассказали, чем «измотана» Елизавета II 00:16
Ферстаппен выиграл Гран-при США «Формулы-1» 00:10
В Саратове мужчина запрыгнул на служебную машину и напал... 24.10.2021, 23:59
Боярский: «Спартак» был похож на своих зазнавшихся фанатов, дай... 24.10.2021, 23:48
Нарушившие границу России в Куршском заливе литовцы вернулись... 24.10.2021, 23:45
Parisien: над загородной резиденцией Макрона заметили два неопознанных... 24.10.2021, 23:40
Психиатр Сиволап назвал причины возникновения алкоголизма 24.10.2021, 23:24
Томашевский: «Зенит» и «Спартак» — команды... 24.10.2021, 23:17
Умер польский актер из фильма «Ва-банк» Кшиштоф Кершновский 24.10.2021, 23:14

Варфоломей обвинил РПЦ в неблагодарности

close
100%
Arben Celi/Reuters

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не поддастся давлению РПЦ после предоставления томоса об автокефалии церкви на Украине, заявив о неблагодарном поведении русских, которых греки «христианизировали и сделали цивилизованными», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью кипрской газете «Политис».

По его словам, резкая реакция Московского патриархата на автокефалию вызвана «геополитическими целями Москвы». Константинопольский патриарх добавил, что прежде, чем принять решение по украинскому церковному вопросу, в Фанаре «с молитвой и благоразумием обдумали все эти параметры реакции Московского патриархата». Варфоломей заверил, что принял решение исключительно «в духовных интересах народа Божьего».

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Константинопольский патриархат, возглавляемый патриархом Варфоломеем, финансируется Соединенными Штатами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях