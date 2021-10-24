В Нижнем Новгороде воспитатель несколько лет домогался мальчиков в детском саду

Правоохранительные органы задержали воспитателя детского сада из Нижнего Новгорода, который на протяжении нескольких лет домогался детей, трогая их под одеялом во время сон-часа, сообщает Telegram-канал SHOT.

Происходящее стало известно, когда мать одного из шестилетних воспитанников обратила внимание на то, что ее сын перед сном стал лазить рукой себе в трусы. Объяснив ребенку, что так делать не стоит, она услышала вопрос, можно ли так делать Андрею Сергеевичу? Тогда женщина связалась с другими родителями. Выяснилось, что воспитатель трогает их под одеялом во время тихого часа. Причем делал он это только с мальчиками.

36-летний Андрей Ф. работает в детском саду уже 11 лет и выпустил три группы. Руководство учреждения уверено, что мужчину оклеветали. Однако слова детей неожиданно для всех подтвердил 14-летний подросток. В настоящее время воспитатель задержан, против него возбудили уголовное дело.

В октябре прошлого года в Москве трехлетний мальчик сбежал из детсада.