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На МЦК человек упал на рельсы

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

На МЦК было приостановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути. Об этом сообщает официальный аккаунт МЦК в Twitter.

Поезда временно проезжали станции «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная» без остановки. В обратном направлении поезда следовали в соответствии с графиком.

Позже движение по направлению против часовой стрелки было восстановлено.

Ранее движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро было приостановлено из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

Позднее власти сообщили, что движение было восстановлено и вводится в график. Мужчина, прыгнувший на рельсы, не пострадал: его удалось вытащить на платформу живым.

За подобный инцидент, произошедший в июле на станции Сокольнической линии «Ольховая», власти столицы подали иск на 255 459 рублей компенсации. Девушка, бросившаяся под поезд, не пострадала и самостоятельно поднялась на платформу. При этом движение было остановлено на 5 минут.

До этого человек упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии московского метро.

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