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Грудное вскармливание исключили из списка противопоказаний для вакцинации «Спутником V»

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Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Минздрав РФ исключил период грудного вскармливания из списка противопоказаний для вакцинации от COVID-19 препаратом «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату 15 октября.

«Клинические исследования по применению препарата «Гам-ковид-вак» у женщин, кормящих грудью, и младенцев отсутствуют», — рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что на данный момент неизвестно, могут ли действующие вещества, которые входят в состав вакцины, проникать в грудное молоко.

«Перед принятием решений о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу данной вакцинации», — указано в обновленной инструкции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».

В июле Минздрав России доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19. В документе учли опыт применения препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

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