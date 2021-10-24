В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В ФГБУ «Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей» объявили о штормовом предупреждении в Сочи. Об этом сообщается на сайте центра.

«В период 15.00-18.00 24 октября 2021г. и до конца суток 24 октября, а также ночью и утром 25 октября 2021 г. на территории МО г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с», — говорится в публикации.

В центре отмечают, что на реках подъемы уровней воды, на малых реках местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

Ранее на Москву обрушился ураганный ветер, который повредил инфраструктуру города в некоторых районах. В МЧС ранее сообщали о штормовом предупреждении с порывами ветра до 20 м/с.

Непогода не обошла стороной и сердце столицы — Кремль. Ураганный ветер сорвал со стены между Спасской и Никольской башнями строительные леса и один из зубцов стены. В результате инцидента Красная площадь была перекрыта.