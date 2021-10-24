Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Трусова объяснила решение выступать на Гран-при США с травмой ноги 10:35
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с микрозаймами 10:24
Матчи РПЛ и КХЛ не будут отменены из-за локдауна 10:23
По факту аварии с автобусом в Калмыкии завели уголовное дело 09:59
CNN рассказал, что усилило роль Путина на мировой арене 09:58
Минеев отреагировал на победу Емельяненко нокаутом в бою на турнире... 09:56
Трусова готова вакцинироваться, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекине 09:42
Ассистент погибшего на съемках фильма «Раст» оператора раскрыл возможные причины... 09:31
Боец ММА Немков призвал Емельяненко продолжить спортивную карьеру 09:23
Диетолог Ковальков дал рекомендации по избавлению от «плохого»... 09:17

Ограничения на въезд из России в Италию продлили до 15 декабря

close
100%
Global Look Press

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца продлил ограничения на въезд из третьих стран, среди которых Россия, до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», — уточняется в распоряжении, подписанном итальянским министром.

Также въезд из Индии и Бразилии, в отношении которых введены особые меры на фоне неблагоприятной эпидситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС. Из третьих стран установлен запрет на въезд в целях туризма. Распоряжение включает в себя 10-дневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения ковидных ограничений.

Также в АТОР рассказали об отсутствии туристического ажиотажа на ноябрьские праздники.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях