Ограничения на въезд из России в Италию продлили до 15 декабря

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца продлил ограничения на въезд из третьих стран, среди которых Россия, до 15 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Продлен срок действия распоряжения о въезде в Италию из третьих стран до 15 декабря», — уточняется в распоряжении, подписанном итальянским министром.

Также въезд из Индии и Бразилии, в отношении которых введены особые меры на фоне неблагоприятной эпидситуации, приравнивается к странам, не входящим в ЕС. Из третьих стран установлен запрет на въезд в целях туризма. Распоряжение включает в себя 10-дневный карантин по прибытии, а также необходимость ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до отправления.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать ужесточения ковидных ограничений.

Также в АТОР рассказали об отсутствии туристического ажиотажа на ноябрьские праздники.