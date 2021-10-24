В Красноярске полиция ищет двух пропавших школьниц

Сотрудники полиции Красноярска ведут поиски школьниц из Ленинского района, пропавших в разное время в одном и том же районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Красноярскому краю.

При этом девочки исчезли при разных обстоятельствах.

Первой исчезла 13-летняя ученица, которая вышла из дома в Ленинском районе в субботу, 23 октября, и не вернулась. Ее ищут правоохранители и волонтеры.

По информации ведомства, ночью от жителя этого района города поступило сообщение о пропаже его 16-летней падчерицы. Мужчина объяснил, что девочка вышла их кинотеатра в центре города, села в такси и направилась домой. Однако потом ее телефон оказался недоступен.

Два случая пропажи несовершеннолетних, предположительно, не связаны друг с другом, пропавших ищут активисты и работники МВД.

Ранее в регионе уже исчезали дети. В октябре двух 11-летних девочек, пропавших в городе Дудинка Красноярского края, нашли в подъезде жилого дома.