Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Подруга убитой Болдуином кинематографистки рассказала, почему она уехала... 23.10.2021, 23:55
Федор Емельяненко нокаутировал Джонсона на турнире Bellator 269. 23.10.2021, 23:54
Усман Нурмагомедов: несправедливо привозить мне на родину такого соперника... 23.10.2021, 23:45
МИД Турции официально не объявил персонами нон грата 10 послов 23.10.2021, 23:36
Эвра о Суаресе: он ударил меня, потому что я черный 23.10.2021, 23:31
Захарова сочла провокацией планы Киева создать пункты коммуникации... 23.10.2021, 23:25
Умар Нурмагомедов одержал победу над Пиетилой на Bellator 269 и... 23.10.2021, 23:17
Экс-супруга Прохора Шаляпина сбежала из-под венца 23.10.2021, 23:15
Госдеп причислил россиян к «бездомным национальностям» 23.10.2021, 22:58
Российский теннисист Карацев прокомментировал свой выход в финал Кубка... 23.10.2021, 22:55

В Саратове убило взрывом мужчину, пытавшегося распилить снаряд «болгаркой»

close
100%
СК РФ

Пожилой житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который он пытался распилить угловой шлифовальной машиной. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

«56-летний мужчина <...> при помощи «болгарки» производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось», — говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются — назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.

Ранее в поселке Перово, расположенном в 14,5 км от Выборга Ленинградской области, прогремел аналогичный взрыв. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пятидесятилетний Юрий, коллекционирующий оружие, решил вскрыть снаряд «болгаркой» — ему оторвало руки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях