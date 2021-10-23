В Саратове убило взрывом мужчину, пытавшегося распилить снаряд «болгаркой»

Пожилой житель Саратова погиб от взрыва снаряда, который он пытался распилить угловой шлифовальной машиной. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Саратовской области.

«56-летний мужчина <...> при помощи «болгарки» производил распил снаряда, в результате чего произошел его разрыв. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения и медики скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось», — говорится в пресс-релизе.

В СК отметили, что обстоятельства произошедшего выясняются — назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.

Ранее в поселке Перово, расположенном в 14,5 км от Выборга Ленинградской области, прогремел аналогичный взрыв. По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», пятидесятилетний Юрий, коллекционирующий оружие, решил вскрыть снаряд «болгаркой» — ему оторвало руки.