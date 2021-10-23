В Австрии предложили разрешить ассистированный суицид для неизлечимо больных

С 2022 года власти Австрии могут предоставить неизлечимо больным и длительно страдающим тяжелобольным людям право на получение содействия в непрямой эвтаназии, так называемой помощи при самоубийстве. Об этом сообщает Австрийское агентство печати.

Ранее Конституционный суд Австрии отменил запрет на содействие добровольному суициду. Консервативные организации и религиозные общины настояли на необходимости правового урегулирования вопроса, чтобы не было злоупотреблений в «пособничестве самоубийству». В документе говорится, что «постоянно тяжело или неизлечимо больной человек имеет право» на подобный уход из жизни.

Уточняется, что решение уйти из жизни пациент принимает добровольно. Он должен быть совершеннолетним и иметь возможность «принимать самостоятельные решения», что должны подтвердить два врача, в том числе специалист по паллиативной медицине. Если врач сомневается в дееспособности пациента, потребуется дополнительная консультация психиатра или психолога.

Действующее предписание дает возможность тяжелобольным пациентам получить необходимый препарат в аптеке самостоятельно или через доверенное лицо, если пациент не может передвигаться. Пациент может принять препарат пероральным путем или, если не способен принять его таким образом, самостоятельно запустить устройство, через которое он получит препарат.

При этом активная прямая эвтаназия - без согласия пациента - по-прежнему запрещена в стране. Парламент Австрии должен будет в декабре проголосовать в поддержку нового закона. В случае одобрения парламентом законопроект вступит в силу с 2022 года.

Ранее сообщалось, что более 750 000 человек в Италии подписали петицию, призывающую к легализации эвтаназии.