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В США двое человек умерли из-за опасной бактерии в аромаспрее для дома из Walmart

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CDC

Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике (CDC) нашли в аромаспрее для дома Better Homes & Gardens опасную бактерию, которая привела к смерти двух человек. Об этом сообщает CNN.

По их данным, в аэрозоле была Burkholderia pseudomallei, которая вызывает мелиоидоз. Заразиться им можно в результате инфицирования ранок на коже или ожогов, при приеме пищи или при попадании в дыхательные пути. Основные симптомы заболевания — кашель и одышка, слабость, утомляемость и тошнота. Болезнь в основном распространена в Таиланде, Малайзии, Сингапуре и Северной Австралии.

В CDC уточнили, что спрей производился в Индии и продавался в сети магазинов оптовой и розничной торговли Walmart, популярной в США. В результате заболели четверо человек — в Канзасе, Миннесоте, Техасе и Джорджии. Двое из них скончались.

Сомнолог Александр Калинин, глава Центра медицины сна университетской клиники МГУ имени М. В. Ломоносова рассказал, что из-за недосыпа вероятность подхватить какую-нибудь инфекцию увеличивается на 250%. В долгосрочной перспективе дефицит сна может увеличить риск развития ишемической болезни сердца, нарушений сердечного ритма, тромбоза. В отдельных случаях может привести к онкологическим заболеваниям.

Ранее американка из Вайоминга заразилась от своих кошек легочной чумой. В штате этот случай стал первым с 2008 года и седьмым с 1978 года. Заражение часто происходит через контакт с животными, и обычно речь идет о бубонной чуме, при которой поражаются лимфатические узлы. Легочная чума — самая редкая и наиболее серьезная форма заболевания, а также единственная, способная передаваться от человека к человеку.

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