Участница протеста рассказала, как удалось добиться отмены одностороннего движения под Сочи

Жители Сочи два дня бунтовали против одностороннего движения на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Местные власти отменили встречное движение на участке длиной в 26 км. Местная жительница в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, как жителям удалось вернуть двустороннее движение.

«Поменяли схему движения, из-за этого 30 тыс. человек, в том числе дети и пенсионеры, были отрезаны от жизни. В связи с этим мы создали чат, где люди просто проявили инициативу и вышли на следующий день на дорогу и начали ходить по пешеходному переходу. Из-за этого образовалась пробка. Приехали ГАИ, ДПС, и движение полностью остановилось. Приехали представители власти, предложили нам создать инициативную группу и приехать к ним, чтобы написать заявление. Но мы на месте, в клубе администрации, написали письмо в прокуратуру и подписали заявление о том, чтобы вернули как было. Власти поначалу категорически отказывались, говорили, что это федеральный запрос», — рассказала она.

Она отметила, что к месту акции также приехали представители ДПС, Росгвардии и ОМОН, по ее словам, никаких действий в отношении местных они не предпринимали.

«ДПС вели себя замечательно, все было очень корректно. Они просто за нас, за народ, потому что многие из них сами из этих сел. Приехали пять автобусов Росгвардии, грузовики с водяной пушкой, ОМОН. Силу никакую не применяли, все закончилось мирным путем. Конкретно я угроз от них не слышала. Сказали, что это несанкционированный митинг, но о митинге речи не было. Люди просто без остановки ходили по пешеходному переходу. По пешеходному переходу ходить официально не запрещено», — пояснила женщина.

Собеседница издания рассказала, как местные власти согласились вернуть прежнюю схему движения.

«Андрей Жуков (и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» — «Газета.Ru»), прокурор и начальник по дорогам сказали нам, что вернут движение, как было. Это была уже крайняя точка, детей, пенсионеров касалось. Когда запустили движение, все водители, даже которые стояли в пробке, они ехали, сигналили и радовались. Потому что это было абсолютно глупое бредовое решение, которое 30 тыс. жителей не поддержали», — добавила она.

Вечером 9 октября на этой трассе Адлер — Альпика-Сервис произошло резонансное ДТП участием журналистки Ксении Собчак. Mercedes, в котором была Собчак, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Volkswagen, задевший затем микроавтобус. Погибла пассажирка Volkswagen Екатерина Тарасова, вторую пассажирку и водителя госпитализировали. Пассажиры микроавтобуса не пострадали. Собчак в момент аварии была не за рулем машины, а на пассажирском кресле.