В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли двое малолетних детей

В поселке Нижняя Талица Рязанской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей 2018 и 2020 годов рождения, сообщает региональное управление СК РФ.

Возгорание произошло накануне вечером. На место происшествия прибыли руководитель и следователи Очерского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты, а также пожаро-техник следственного управления. Были назначены судебные экспертизы.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее в селе Мамоны Иркутской области сгорел двухэтажный частный дом, в котором располагалась незаконная майнинговая ферма. На пожаре работали 17 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь не успел перекинуться на соседние дома, где могли находиться люди.

До этого во Владивостоке двое детей погибли из-за того, что пара готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила кастрюлю с маслом на плиту и допустила возгорание. Ее партнер решил потушить масло водой, но пожар разгорелся еще сильнее, и пламя попало на потолок. Угарный газ попал в соседнюю квартиру, где находились дети. Позже они были отправлены в больницу с тяжелыми симптомами отравления, но спасти их не удалось.