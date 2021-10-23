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В Приамурье грузовик столкнулся с поездом, есть погибшие

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t.me/rian_ru

В Амурской области водитель грузового автомобиля, нарушив правила, выехал на железнодорожные пути и столкнулся с грузовым поездом, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб», — говорится в сообщении.

Авария произошла в 4.58 мск на регулируемом железнодорожном переезде станции Ледяная в Свободненском районе. По предварительным данным, в результате аварии локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов, в связи с чем задерживается пассажирский поезд №8 сообщением Омск – Владивосток.

На месте происшествия работает наряд ДПС, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что поезд отправил автомобили в полет на железнодорожном переезде.

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