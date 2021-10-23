В Ульяновской области грабитель забрался в чужой дом и уснул

В Ульяновске грабитель проник в чужой дом и во время совершения кражи уснул на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ульяновской области.

По данным ведомства, хозяин жилища на некоторое время уехал в город Ульяновск. Вернувшись, он обнаружил, что окно в помещении разбито, а в одной из комнат спит неизвестный мужчина. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, неработающего ранее судимого местного жителя 1986 года рождения.

Пока хозяин дома отсутствовал, мужчина проник в дом. Похищенную посуду и одежду он сложил в пакеты, а сам прилег отдохнуть и уснул.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее жительница города Кантон, американского штата Огайо, Стейси Стедман обнаружила дома спящего грабителя.

Преступник поплавал в открытом бассейне, проник в дом, доел остатки курицы и задремал в гостевой спальне, где его и нашла Стедман.

Стедман живет с мужем сыном и братом мужа. Первым бредущего по дороге подозрительного мужчину — он был без рубашки — заметил супруг. Он дождался, пока незнакомец пройдет мимо, после чего уехал на работу. Из дома грабителя выгнал брат мужа.