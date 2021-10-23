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Диетолог раскрыла способы борьбы с желанием перекусить

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Depositphotos

Американский диетолог Айат Слейманн заявила, что с навязчивым желание перекусить можно справиться, если следить за своим питанием в течение дня. Об этом сообщает PopSugar.

По ее словам, каждый прием пищи должен состоять из блюд, которые содержат клетчатку, здоровые жиры и белки. Также нужно уменьшить количество углеводов и увеличить количество белка, употребляемого во время обеда.

Еще одно условие — регулирование количества пищи. Ее должно хватать для насыщения, тогда необходимость постоянно перекусывать отпадет, считает диетолог.

Ранее терапевт-диетолог, врач высшей категории Екатерина Бурляева развеяла мифы о молочных продуктах.

Мнение о том, что употребление жирного молока, сыра и творога приводит к росту уровня холестерина и повышению риска развития атеросклероза и болезней сердца – ошибочно. Бурляева сослалась на результаты исследований ученых из Швеции, которые показали, что богатая молочными жирами диета, наоборот, может снизить риск болезней сердца и сосудов.

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