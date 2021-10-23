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«Оргазм, товарищи»: Малышева назвала секс эффективным лекарством от насморка

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что секс — отличное лекарство от насморка. Об этом она рассказала в новом выпуске передачи «Жить Здорово».

В 2021 году Шнобелевскую премию — пародию на Нобелевскую премию — по медицине получили четверо ученых из Германии, Турции и Британии — они доказали, что оргазм помогает избавиться от насморка. Этому в передаче Малышевой был посвящен отдельный сюжет.

«Оргазм, товарищи, сужает сосуды, не хуже, чем сосудосуживающие капли. Привыкания не возникает, радость огромная, страданий никаких», — заявила врач.

Соведущий Малышевой, врач-иммунолог, профессор Андрей Продеус пояснил, используя огромный макет слизистой носа — это происходит за счет того, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система, которая в случае подачи сигнала приводит к сужению сосудов. При этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.

Ранее Малышева рассмешила подписчиков постом о прилете Юлии Пересильд с МКС.

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